Yeni Başkandan skandala açıklama

HABER: GÖNÜL OLUTÜRK

Haberin gazetemiz ve internet sitelerimizde yayımlanmasının ardından usulsüzlüğün yapıldığı inşaat alanın toplanan mahalle sakinleri inşaatın durdurulmasını istedi. Dün öğle saatlerinde yaklaşık 200 kişilik bir grup Necdet Gören Caddesi ile Pınar sokağın kesiştiği yerde başlayan inşaat şantiyesine gelerek inşaatın durdurulmasını istedi. İnşaat alanında basın açıklaması yapan mahalle halkı, “Bolu’nun en eski caddelerinden birisi olan eski başkanlarımızdan Necdet Görenin adının taşıyan bu yolun akla mantığa ve insafa aykırı olarak parsellenip satılması büyük bir talihsizliktir. Bolu Belediyesi’nin yolu parsele dönüştürerek satmasına ve buraya inşaata başlanmasına karşı ayaklanan biz mahalle halkı yolumuzu geri istiyoruz. Satılan yolun geri alınmasını ve burasının cadde olarak kalmasını istiyoruz. Yeni seçilen Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın konuya en kısa zamanda et atmasını ve gerekeni yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kültür Mahallesinde ortaya çıkan arsa usulsüzlüğü konusunda görüşlerini aldığımız Yeni Başkan Tanju Özcan, “Daha görevi devralmadan ortaya çıkan olayın ayrıntılarına vakıf değilim. Arkadaşlarımı konu hakkında bir rapor hazırlaması için görevlendirdim. Bugün akşama kadar fiili durumun ayrıntılarının detaylı olarak içeren bir raporu bana getirecekler. Fiili duruma göre yasal olarak gereken neyse yapılacaktır. Durum ortaya çıkıncaya kadar da inşaat çalışmasının askıya alındığını vatandaşlarımız bilsin isterim. Durumu tam anlamıyla öğrenmeden da fa fazla bir şey söylemem mümkün değil” şeklinde konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ;

Bolu Belediyesi Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz makamını bırakmaya günler kala 40 yıllık Necdet Gören Caddesinin 150 metrelik bölümünü imar değişikliği yaparak arsaya dönüştürüp ihale yoluyla satmıştı. Bolu tarihinde ilk kez bir ana caddeyi parselleyip satan belediye başkanı olarak tarihe geçen Yılmaz’ın bu teamüllere aykırı olan satışı tam takır olan belediye kasasına 1.5 milyon lira gelir elde etmek için yaptığı ortaya çıkmıştı.