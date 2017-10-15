Özel Haber: Semih Baykal

Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı 2. Toplantısı, geçtiğimiz Çarşamba günü Bolu Belediye Binası Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda komisyonlardan gelen maddeler meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. İmar dışında diğer komisyondan gelen maddeler oy birliği ile kabul edilirken, imar komisyonundan gelen 3. Madde oy çokluğu ile meclisten geçti.

Oylamalar sonrası kapanışta söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu Başkan Vekili Hakan Özmen, gündeme dair konuşma yaptı. Özmen, ilk toplantı öncesi yeni belediye sarayındaki incelemeleri tekrar gündeme taşıyarak; “İmar komisyonundaki arkadaşlarımız çok yoğun bir biçimde çalışıyor. Onlara hak veriyorum. Fakat yeni belediye sarayında ciddi teknik sorunlar görülüyor. Benim aklımda bu konu ile ilgili iyi bir öneri var. Mecliste çok değerli mimar ve müteahhit arkadaşlarımız var. Yeni belediye sarayındaki teknik aksaklıkların düzelmesi adına bu arkadaşlar ile beraber bir araya gelerek bir komisyon kuralım. Burada çalışmalar yaparak belediye sarayını daha sağlık bir hale getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Özmen’in konuşması sonrası onay vererek; “Bu konuda size katılıyorum. Kalabalık olmadan sağlıklı bir komisyon kurulabilir” dedi.

YILMAZ BEYKOZ GERGİNLİĞİ

Özmen bu konuşma sonrası geçen haftaki CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz ve Boluspor Kulübü ve AK Parti Meclis Üyesi Necip Çarıkçı arasındaki gerginliğe değindi. Özmen; “İkisi de benim için değerli insanlar. Ben aralarındaki gerginliğin dinmesini istiyorum. İkisi ile de konuştum” dedi.

Bu sözlerin ardından Başkan Yılmaz; “Erhan Beykoz, zamanında yaptığı bir hatayı tekrarlıyor. Gazetecilik ve meclis üyeliği çizgisini karıştırıyor. Gazeteciliği buraya taşımamalı. Bunlar farklı şeyler biri bırakılmalı” ifadelerini kullandı.

CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz ise Başkan Yılmaz’a; “Meclis üyelerinin hepsinin ayrı bir işi var. Herkes farklı bir meslek ile uğraşıyor. Bende gazetecilik mesleğini yapıyorum. Bu meslekten benim çocuğum ekmek yiyor. Eğer bırakmamı istiyorsanız buradaki herkes kendi mesleğini bıraksın ve sadece meclis üyesi olarak yoluna devam etsin” diye cevap verdi.