Haber: Semih BAYKAL

Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı 1. Toplantısı, geçtiğimi Perşembe günü Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Birim müdürlüklerinden gelen maddelerin görüşüldüğü toplantıda, CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz söz alarak gündeme dair sorular sordu. Beykoz’un ilk sorusu yeni belediye hizmet binası ile alakalı oldu. Beykoz yaklaşık 20 milyon liralık yatırım olan yeni belediye sarayındaki teknik eksikliklerden bahsederek, “Yaklaşık 20 milyon liralık yatırım ile yaptığımız yeni belediye sarayını gezdim. Burada yaptığımız incelemeler sonucu sizin bazen teknik elemanlara neden kızdığını daha net anlamış oldum. Özellikle meclis salonundaki ve gösteri alanındaki teknik hatalar dikkatimi çekti. İnanın kalorifer dairesi, meclis salonundan daha aydınlık ve ferah. Teknik elemanlarımız bunlara hiç bakmadılar mı? Öte yandan yapılan gösteri salonuna yapılan localara hiç mi dikkat edilmedi? İnanın o localardan oturan birinin sahneyi görme ihtimali yok. Yani cidden yaptığımız bu yatırımın bu halde olması beni üzüyor. Bu konuları bize açıklarsanız sevinirim” ifadelerini kullandı.

Beykoz, aynı zamanda meclis üyelerine yeni belediye binasının neden gezdirilmediğine sitem ederek, “Siz yaptığınız yatırımları elinden tuttuğunuz herkese gezdiriyorsunuz. Burayı neden kimseye gezdirmediğinizi şimdi anlıyorum. Yarın başta meclis üyeleri olmak üzere tüm mimarları gezdirirseniz vahameti birlikte görelim. Yazıktır, günahtır. 20 milyon lira Bolunun parasıyla böyle yatırım mı olur. 8 katlık belediye sarayı tarih olan Büyük Caminin siluetini bozmuş. Yetmiyor gibi hemen yanına 6 kat iş merkezi yapıyorsunuz. Ne diyeyim bilemiyorum ki” dedi.

Bu sözlere yanıt olarak Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise Beykoz’a hak vererek; “Sana bu konularda katılıyorum. Teknik elemanlarımız bu olayı eksik takip etti. İnanın bu binada benim başkan olarak tek istediğim en üst katta yer alan 600 kişilik nikah salonu. Bunun dışında bir beklentim olmamıştı. Yapılan eksikliklerle alakalı teknik elemanlarımız bir inceleme daha yapmalı. Tabi burada başkan olarak sorumlu yine benim, sana hak veriyorum. Fakat dediğim gibi inan daha benim gezmeye fırsatım olmadı. Teknik elemanlarımız bu konuyla ilgilensinler” şeklinde konuştu.