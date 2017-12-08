Haber: Ceylan Beykoz

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti Bolu teşkilatının yeni hizmet binasını yerinde gördü. İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, İl Kadın Kolları Üyeleri ile birlikte İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel’i ziyaret eden Yüceer ve meclis üyeleri, böyle bir binayı partiye kazandıranlara teşekkür etti.

“ÜLKEMİZİN BUNA İHTİYACI VAR”

Ziyaretlerinden dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, bu binanın önce Bolu’nun sonra partinin binası olduğunu ifade ederek, “Bundan bir yıl önce binada çalışmalara başladığımızda, hayal ettiğimizde bugünleri görmek için şükrettik ve Rabbimize hamdolsun böyle bir binayı bize nasip etti. Bu süreçte, yapım aşamasında emek veren, katkı veren, manen veya madden katkı veren tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Fiziki mekanlarıngüzelleşmesi bizimde sorumluluğumuzu ve yükümüzü artırıyor. O bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Bizler AK Parti ailesi olarak birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki üç seçimden de Rabbim bizleri başarıyla çıkmamızı nasip eylesin. Ülkemizin buna ihtiyacı var” diye konuştu.

“ÖZLEMİNİ ÇEKTİĞİMİZ BİR BİNAYDI”

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’de böyle bir binaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Yüceer; “Sayın Başkanım, sizler adına bu binaya sahip olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. İlk il başkanlığı binası ve merkez ilçe başkanlığı binası ayrıydı ve yıllarca kirada kalındı. Böyle bir binayı partimize kazandıranlardan başta siz olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hep hayalini kurduğumuz, özlemini çektiğimiz bir binaydı. Bizlerde AKParti teşkilat mensupları olarak karınca kararınca sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle bir bina yapıldığını görmek bizleri çok sevindirdi, onur duyduk” dedi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel de İl Genel Meclis üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.