banner133

banner101

08 Aralık 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yeni binaya ziyaretler devam ediyor

    İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, beraberinde Meclis Üyeleri ile birlikte AK Parti’nin yeni binasında incelemelerde bulunarak başta İl Başkanı Nurettin Doğanay olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

    08 Aralık 2017 Cuma 07:58
    Bu haber 58 kez okundu
    Yeni binaya ziyaretler devam ediyor

    Haber: Ceylan Beykoz

    İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti Bolu teşkilatının yeni hizmet binasını yerinde gördü. İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, İl Kadın Kolları Üyeleri ile birlikte İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel’i ziyaret eden Yüceer ve meclis üyeleri, böyle bir binayı partiye kazandıranlara teşekkür etti.

    “ÜLKEMİZİN BUNA İHTİYACI VAR”

    Ziyaretlerinden dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, bu binanın önce Bolu’nun sonra partinin binası olduğunu ifade ederek, “Bundan bir yıl önce binada çalışmalara başladığımızda, hayal ettiğimizde bugünleri görmek için şükrettik ve Rabbimize hamdolsun böyle bir binayı bize nasip etti. Bu süreçte, yapım aşamasında emek veren, katkı veren, manen veya madden katkı veren tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Fiziki mekanlarıngüzelleşmesi bizimde sorumluluğumuzu ve yükümüzü artırıyor. O bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Bizler AK Parti ailesi olarak birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki üç seçimden de Rabbim bizleri başarıyla çıkmamızı nasip eylesin. Ülkemizin buna ihtiyacı var” diye konuştu.

    “ÖZLEMİNİ ÇEKTİĞİMİZ BİR BİNAYDI”

    İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’de böyle bir binaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Yüceer; “Sayın Başkanım, sizler adına bu binaya sahip olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. İlk il başkanlığı binası ve merkez ilçe başkanlığı binası ayrıydı ve yıllarca kirada kalındı. Böyle bir binayı partimize kazandıranlardan başta siz olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hep hayalini kurduğumuz, özlemini çektiğimiz bir binaydı. Bizlerde AKParti teşkilat mensupları olarak karınca kararınca sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle bir bina yapıldığını görmek bizleri çok sevindirdi, onur duyduk” dedi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel de İl Genel Meclis üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

     

     

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclis, Başkanı, Yaşar

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HER ŞEYİ GÖRDÜM!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU “ ÖZEL BİREYLER MECLİSİ”KURSUNDAN…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAFTALARIMIZ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Milletin Teminatı Vergi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bolu’nun Gündemi Başka
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - MERSİN BASKETBOL MAÇI
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Aydın Hitit Aydın Hitit HATIRLAMIYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Allah’ından Bulsun!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109