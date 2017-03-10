Haber: Esra ÖZTÜRK

SAĞLIK – DER “ YENİ BİR DÜNYA’YA EVET “ sloganıyla 16 Nisan’da yapılacak olan referandum için halkı Evet demeye çalışıyor. Referandum için Evet kampanyası kapsamındaki altıncı durağı Bolu oldu. Ziyaretler kapsamında SAĞLIK-DER Genel Başkanı Dr. Kasım Sezen ve ÜmmetGençleri Derneği Genel Başkanı Mücahit Akpınar, Bolu Valisi Aydın Baruş, SAĞLIK-DER ve MÜSİAD BOLU ŞUBE Başkanı Abdullah Abat, Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Seracettin Çom, Bolu Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Şevki Erdal, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ı makamlarında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Sağlık-Der 1991 yılında sağlık mensuplarının dayanışması, sağlıklı bir toplum hedefiyle Dr. Ahmet Fevzi İncegöz ve arkadaşları tarafından Ankara’da kurulmuştur. Sağlık-Der bugünkü hükümet tarafından uygulamaya konulan Aile hekimliği projesi ve genel sağlık sigortası başta olmak üzere 1990’lı yıllarda birçok sağlık projesi üretmiştir. Dernek üyelerinden bu güne kadar 20’den fazla milletvekili, bakanlar, sendika ve konfederasyon başkanları çıkmıştır. Kurucu genel başkanı TBMM’deki çalışmalarıyla sigarasız toplum toplum yolunda en büyük adımı atmıştır. Teklif ettiği kanun yasalaşmıştır. 2006 yılında göreve gelen Dr. Kasım Sezen başkanlığındaki halen görevdeki yönetim 63 temsilcilik ve şube ve 7 yurtdışı temsilciği açılmıştır.