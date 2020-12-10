Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada toplam vaka sayısını verdi. Bakan Koca, "Bugün itibarıyla toplam yapılan test sayısı 20 milyonu buldu. Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı. Bunların 550 bini belirgin hastalık geçirdi. 15 bini aşkın insanımızı kayıp verdik. Hala da kayıp vermeye devam ediyoruz” dedi.

GEÇMİŞE DÖNÜK VAKA SAYILARI AÇIKLANACAK

Hastayı erken dönemde izole etmelerinin önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Koca ayrıca, “Test kapasitemizi de ciddi oranda arttırdığımız halde süreyi de kısaltmış olduk. Yarından itibaren geçmişe dönük, 29 Temmuz'dan itibaren bugüne kadar olan vaka sayılarını da tabloda toplu bir şekilde vereceğiz. Onu da görmüş olacağız” diye konuştu.

“YENİ BİR KISITLAMA İÇİN ERKEN”

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı konusuna da açıklık getiren Koca ortalama 2 haftalık zaman diliminde sonuçları görmenin mümkün olduğunu belirterek konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Şu an bu kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini görüyoruz. Tam değerlendirmek için gelecek hafta daha net söylemek mümkün. Eğer bu anlamda alınması gereken farklı bir yöntem veya tedbir olursa, bunu da zaten öneri olarak almış oluruz. Şu an yeni bir kısıtlama için erken. Bu konuyu gelecek hafta salgının seyri belirleyecek. Salgının seyrine göre gerektiğinde yeni öneriler olabilir."