Haber: Semih Baykal

Umut Oran, “Daha iyi bir Türkiye geleceğini ancak akıl ve bilim ile inşa edebiliriz. İktidar değişimi için artık dün yoktur, yarın da bugündür. Yeni bir söz söylemek gibi, Yeni Bir Yol Bulmak da bir tercih değil artık bir zorunluluktur” diyerek son çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. CHP’li Umut Oran, kişisel web sitesi üzerinden (umutoran.com/brosurler ) kamuoyuyla bugün ilk kez paylaştığı ve A5 boyutlarıyla toplam 22 sayfadan oluşan Yeni Bir Yol Bulmak Lazım kitapçığı için kısa bir tanım açıklaması da yaptı. Umut Oran, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti: “İnsanlık, teknolojideki büyük gelişmelerin yarattığı yepyeni bir değişim çağını yaşarken, Sanayi Devrimi’nin yarattığı büyük kırılmaları bile gölgede bırakacak olan “Endüstri 4.0” ya da “4.Sanayi Devrimi“ var olan tüm kavramları ve sistemleri değiştirme gücüne sahip olarak hayatın her alanını etkisi altına alıyor. Artık insansız eczanelerden, özerk araçlardan, 3 boyutlu yazıcılardan ve hatta kopyalanabilecek organlardan bahsediliyor. Ekonomi hızla değişirken iş, istihdam, eğitim, sağlık, sanat gibi hemen her kavram değişen dünyanın ritmine uygun olarak az ya da çok dönüşmeye başlıyor. Türkiye ise bir yandan dünyanın değişim hızına ayak uyduramamanın bir yandan da mevcut iktidar bloğunun tercihlerinin yarattığı ikili kıskaç sebebiyle atalarımızın “sanayi devrimini” ıskalaması gibi, yeni bilgi çağını da ıskalayarak belki de bir daha hiç yakalayamayacağı şekilde “muasır medeniyetlerin uzağına düşme” tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durumun büyük sorumlusu “iktidar bloğu” olsa da “kurulu düzeni” değiştirme sorumluluğuna sahip olan “muhalefet unsurları” için “Yeni Bir Yol Bulmak Lazım” fikri bir tercih olmanın ötesine geçerek “zorunluluk” halini alıyor. Bulunması gereken yeni yolun Atatürk’ün de defalarca işaret ettiği “bilim yolu” olması gerektiği tartışmasız olsa da özellikle siyaset adı altında tüm topluma sunulan “cinsiyetçi dil, sınırsız küfür, yüceltilen cehalet, artan popülizm, bolca bireysel ikbal ve her anlamda çürümeye ortam sağlayan ilişkiler biçimi” işleri zorlaştırıyor.”

“ARTIK DÜN YOKTUR, GELECEK DE BUGÜNDÜR!”

Açıklamasının devamında Oran; “Toplumu adeta 1980 darbesinin yarattığı siyaset düzenine mahkûm eden siyaset kurumu ve siyaset yapma anlayışı değişmeden, muhalefet partileri “ideolojik netleşmeyi” sağlamadan ve en önemlisi muhalefet unsurları “Biz Kimiz?” sorusuna yanıt bulmadan yaşanan ideolojik krizlere ve doğal olarak değişen dünyaya ayak uydurma ihtimali yok. İdeolojik kriz aşılmadığı ve kitlelerin ihtiyaç duyduğu, zamanın gerçekliğiyle uyumlu büyük anlatılar bulunmadığı müddetçe akan zamanın seyircisi olmak dışında bir sonuç da olasılık dairesine giremiyor. Tüm bunların farkında olarak “Yeni Bir Söz Söylemek Lazım” diyen arkadaşlarımla beraber “Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı?” sorularına cevap aradığımız gibi şimdi de iddiamızı bir adım ileri götürerek “Yeni Bir Yol Bulmak Lazım” isimli kitapçıkla görüşlerimizi ve uyarılarımızı başta Cumhuriyet Halk Partililer olmak üzere tüm kamuoyunun ilgisine sunuyoruz.“Artık dün yoktur, gelecek de bugündür!” diyerek yarını bugünden planlamak gerektiğini ortaya koyarken Cumhuriyet Halk Partisi’nin şanlı tarihinden ve her koşulda partisine sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partililerden güç alıyoruz. Bu özgüven sebebiyle “İktidar bloğuna eklemlenme şansı olmayan muhalefet partileri için, ‘Yeni Bir Yol Bulmak’ bir tercih değil zorunluluktur. Zira gelinen nokta itibariyle mesele, sadece dönemsel bir iktidar olamama meselesi değil siyaset yapmanın anlamını kaybedeceği, bir başka deyişle siyaset zemininin ortadan kalkacağı bir duruma düşme tehlikesidir” diyoruz. Bu itibarla; kendisini laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin sıra neferi olarak gören ve “Yeni Bir Söz Söylemek Lazım” diyen her CHP’liye artık “Yeni Bir Yol Bulmak Lazım” diye sesleniyoruz. Şüphesiz ki “yeni sözleri kalplerine yazmış her nefer, yeni yolları da yapma kudretinde olacaktır.” Zamanı gelince ve eşsiz tabanımız karar verince “Yeni Bir Kadro” da CHP saflarından çıkacaktır. Mustafa Kemal’in takipçileri için mesele artık sadece doğru zamandır” dedi.