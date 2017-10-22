Yeni Cami avlusu ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı, Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cami avlusu ve çevresinin ilçeye yakışır şekilde düzenleneceği ifade edildi. Gerede Belediyesi’nden çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, “Yapılacak çalışmalar ile ağır kış şartları dolayısıyla yıpranan, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut andezit döşeme taşları yenileriyle değiştirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Ayrıca çalışmalar kapsamında döşeme altı su yalıtım kaplamaları da sökülerek yenilenecek. Böylece alt kısımda bulunan şadırvan ve bayanlar tuvaletine su sızıntıları önlenecek. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte şadırvan ve tuvaletlerin de bakımları yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” denildi.

