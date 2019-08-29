Yeni doğan bebekler için “Bebek Sepeti”

Haber: Esra Perçin

Proje kapsamında yeni bebekleri olan aileleri her Perşembe günleri bizzat evlerinde ziyaret eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, haftanın her Perşembe günü gerçekleştirilen bebek ziyaretleri kapsamında bu hafta da 5 aileyi evlerinde ziyaret etti. Özdemir, Bolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulunuyor.

Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, ziyaretleri sırasında aynı zamanda ailelerle sohbet edip Bolu Belediyesi’nin çalışmaları ile ilgili bilgiler veriyor hem de ailelerden gelen gerek şahsi gerek mahalleleri ve Bolu ile ilgili istek ve taleplerini dinliyor.