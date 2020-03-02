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Yeni doğan bebekleri ziyaret ediyor

Seben Belediyesi “Hoşgeldin Bebek” projesi kapsamında ziyaret edilen ailelere yeni doğan bebek paketlerini vermeye devam ediyor.

Yeni doğan bebekleri ziyaret ediyor

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, hayata geçirdiği Hoşgeldin Bebek projesi kapsamında ilçede yeni bebekleri olan aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. 3 çifti ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Kavak, genç çiftlere yeni doğa bebek setlerini verdi. Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Başkan Fatih Kavak “Seben Belediyesi olarak ‘Hoşgeldin Bebek’ ziyaretlerimiz kapsamında Engin-Nurşen Yılmaz, Fatih-Hanife Halavurt ve Esra-Sertaç Güngör çiftlerinin yeni doğan bebeklerini ziyaret ederek hasbihal ettik. Ailelerine vatana, millete hayırlı olmaları dileğinde bulunduk. Rabbim yuvalarından sağlık, mutluluk ve huzuru eksik etmesin inşallah” ifadelerine yer verdi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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