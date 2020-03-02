Yeni doğan bebekleri ziyaret ediyor

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, hayata geçirdiği Hoşgeldin Bebek projesi kapsamında ilçede yeni bebekleri olan aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. 3 çifti ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Kavak, genç çiftlere yeni doğa bebek setlerini verdi. Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Başkan Fatih Kavak “Seben Belediyesi olarak ‘Hoşgeldin Bebek’ ziyaretlerimiz kapsamında Engin-Nurşen Yılmaz, Fatih-Hanife Halavurt ve Esra-Sertaç Güngör çiftlerinin yeni doğan bebeklerini ziyaret ederek hasbihal ettik. Ailelerine vatana, millete hayırlı olmaları dileğinde bulunduk. Rabbim yuvalarından sağlık, mutluluk ve huzuru eksik etmesin inşallah” ifadelerine yer verdi.