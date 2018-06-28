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28 Haziran 2018 Perşembe
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    İlimizin başarılı eğitim kurumlarından Bolu Nisan Okulları, yeni eğitim ve öğretim dönemi için kayıtlara başladı.

    28 Haziran 2018 Perşembe 13:28
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    Yeni dönem kayıtları başladı

    Haber: Esra Öztürk

    Başarılı eğitimi ve kaliteli eğitim kadrosu ile ilimizin adından sıkça söz ettiren eğitim kurumları arasında yer alan Bolu Nisan Okulları, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim dönemi kayıtlarına başladığını duyurdu. Yeni dönem kayıtlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan okul kurucusu Serkan Ulutaş, bir ulus için en önemli şeyin eğitim olduğunu ve eğitim sağlamsa bireyin, dolayısıyla ulusun yükseleceğini belirterek, “Bir ulus için en önemli şey eğitimdir. Eğitim sağlamsa birey, dolayısıyla ulus yükselir. Bolu Nisan Okulları’nın amacı da ulusumuzu çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracak bireyler yetiştirmektir. Toplumda ve iş hayatında aranan, takdir edilen, teknolojik yeniliklere imza atan, birlik beraberlik ruhu içinde vatanını, milletini seven, çevreci, çalışkan, Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyen, mutlu, özgüvenli bireyler yetiştirmek hedefimizdir.

    Hangi meslek olursa olsun, bu özellikler onu mutlu ve başarılı kılacaktır. Her şeyde olduğu gibi eğitimin de en önemli koşulu sevgidir. İşte bu sevgi ve bilgi öğrencilerimize yaratıcılığı, farkındalığı geliştirmeyi, sorumluluk sahibi vatandaş olmayı, insanlarla daha kolay iletişim kurmayı öğretmektedir” dedi.

    Bolu Nisan Okullarının, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi olarak eğitim verdiğini de ifade eden Ulutaş açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi:  “İnsan hayatının en önemli dönüm noktası meslek seçimidir. Yaşam biçimini belirlemiş olur. Sağlık Meslek Lisesini seçen öğrencilerimiz bu amaçla buradalar. Biliyoruz ki özel okullar yabancı dil konusunda ön plandadır. Amacımız çocuklarımızın kısa sürede kusursuz bir vurguyla yabancı dil konuştuklarını görmektir. İngilizce ve Almanca yerli ve yabancı öğretmenlerle en üst seviyede öğretilmektedir.  Ayrıca birçok sosyal etkinlikler yapılmakta, böylece öğrencilerimizin iyi iletişim kuran, özgüvenli insanlar olarak yetişmesi sağlanmaktadır. İyi yetişmek, mutlu olmak, büyük başarılara imza atmak istiyorsanız, sizi Bolu Nisan Okullarına bekliyoruz. Bolu’da doğduk, güveninizle büyüyoruz.”

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