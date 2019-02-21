Yeni dönem kurul üyeleri TSO’da buluştu

Haber: Gönül Olutürk

Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan bilgilendirme toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Alemdar, Genel Sekreter İsmail Gören’in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak Başkan Türker Ateş bir sunum yaparak Kurul üyelerine Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapısı, işleyişini, Odanın gündemindeki konuları, çeşitli başlıklar altında yürüttüğü çalışmaları, faaliyetleri ve Oda projelerini anlattı. Ateş ayrıca, Bolu ekonomisi ve sektörel yapı hakkında da çeşitli bilgiler verdi.

TSO Başkanı Türker Ateş, Bolu’da girişimciliğin geliştirilmesinin Oda olarak en önemli gündem maddelerinden birisi olduğundan söz ederek, bu doğrultuda Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu’nun yapacağı çalışmaların önemine değindi. Girişimcilik konusunun Hükümetin ve TOBB’nin 10 yıldır gündeminde olduğunu söyleyen Ateş, işsizliğin azaltılmasının, istihdamın ve ihracatın artmasının yolunun girişimcilikten geçtiğini ifade etti. Bu doğrultuda, ilk olarak 2007-2008 döneminde TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde TOBB’de ve illerde Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu’nun oluşturulduğunu kaydeden Ateş, Bolu’da oluşturulan Kurullarda bugüne kadar görev alan ve çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Yeni dönemde iki Kurulda görev alan üyeleri tebrik eden Başkan Ateş, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Kurulların icra komiteleri seçimlerinde de aday olacaklara başarılar diledi.

Başkan Ateş’ten sonra ise Genel Sekreter İsmail Gören, Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının çalışma usul ve esaslarıyla ilgili bir bilgilendirme sunumu yaptı. Ayrıca Kadın ve Genç Girişimciler İl Kurullarında görev alan üyeler, kendilerini ve yaptıkları işlerini tanıttı.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 13:07