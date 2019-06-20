Yeni dönemde hedef 3 bin 750 kursiyer

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Gerede Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ilçedeki bayanlara yönelik açılan kursların yılsonu sergisi açılışı Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Halk Eğitim Merkezi’nde kurs gören öğrencilerin saz gösterisi ile yapıldı. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği yılsonu sergisinin açılışı geçtiğimiz gün Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Belediye Başkan Vekili A.Hamdi Coşkunyürek, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serap Çığrılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çetin, Kurum Müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal açılışta yaptığı konuşmasında, “2018-2019 döneminde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 188 adet kurs açılmıştır. Bu kurslarımıza 3295(1068 erkek-2227bayan) kursiyer katılarak belge almaya hak kazandı. Kurslar vatandaşlar ile devlet arasında köprü vazifesi görmektedir. Devlet-vatandaş işbirliğine halk eğitim kursları güzel bir örnektir. Halk eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Daha şimdiden yeni dönemin hazırlıklarına başlayacağız. Faaliyetlerimize ara vermeyeceğiz. Yeni dönem hedefimizi 3750 kursiyer olarak belirledik ”dedi.

Gerede Belediye Başkan Vekili A.Hamdi Coşkunyürek ise konuşmasında şunları söyledi: “İlçemizde hem vatandaşlarımızın boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmesi noktasında, hem mesleki anlamda ciddi bir çalışmaları var. Biz de Gerede Belediyesi olarak her zaman elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Kurslara ve Sergiye ev sahipliği yapmaktan da ayrı bir memnuniyet duyuyoruz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, kurs öğreticilerimize ve sergide emeği olan tüm kursiyerlere teşekkür ederim.”

Açılıştan sonra heyet yıl boyunca hazırlanmış olan sergi alanındaki stantları gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Gerede Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açılan kurslara katılan kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler ise büyük ilgi gördü.