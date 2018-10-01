Haber: BMA
İlimizde kurulan ve ulusal yayın yapan Merkez TV, yeni yayın döneminde frekans ayarlarında değişiklik yaptı. Merkez TV’den yapılan duyuruda “Yeni dönemde yeni yayın frekans ile sizlerleyiz. İzleyicilerimiz uydu ayarlarında yapacakları değişiklik ile yayınlarımızı kesintisiz izleyebilecekler. Yeni yayın döneminde sizlere daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz” denildi. Merkez TV’nin yeni frekans ayarları ise şu şekilde oluştu: “Frekans: 12729, Sembol: 30000, Fec: 2/3, Polarizasyon: V-Dikey”
Yeni dönemde yeni frekans ile Merkez TV sizlerle
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