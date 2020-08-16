Yeni eğitim yılının çalışma takvimi belirlendi

Haber: Ceylan Beykoz

Korona virüs sebebiyle tatil sürecine giren ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının uzaktan öğretim ile tamamlanmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığından yeni dönem ile ilgili bir açıklama yayımlandı.Açıklamaya göre, 2019-2020 ders yılında tamamlanamayan sürecin yeni dönemde tamamlanması adına Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü, resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ise 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitimin başlayacağına dair bir genelge düzenlenmiş ve valiliklere gönderilmişti. Fakat Covid-19 sürecinin devam etmesi sebebiyle yüz yüze yapılacak eğitime ilişkin takvimde değişikliğe gidilmesine karar verildi.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama yayımlandı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları istemeleri hâlinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecektir.2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacaktır.21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren 2020-2021 ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine Bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacaktır.Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacaktır.2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla uzaktan eğitim yoluyla ve yüz yüze eğitimin başladığı hafta içerisinde gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde işletmelerde beceri eğitimleri, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.Resmî ve özel eğitim kurumlarımız, 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik olarak, 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihleri arasında destekleme ve yetiştirme kursları açabilecektir.”