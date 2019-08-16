YENİ EİNSTEİNLAR YETİŞTİRİLEMEZ Mİ ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ederken “engellenen insanlar tamamda, birazda başka konularda yazsana nasıl olur? Dedi.” Bende sen farkında değilsin aslında insanı ilgilendiren hayatın içinde olan her konuya değiniyorum. Haklısın belki anlattıklarımda engellenen bireyleri ön plana çıkarıyorum ancak unutmayın ki engellenen bireylerde bu hayatın ve dünyanın bir parçası ayrıca engellenenlerde hayatın her alanında olabilirler. Böyle baksan değindiğim şeyler tüm insanları ilgilendiriyor dedim.

Bakın şimdi sizinle tamda böyle hayatın içinden bir haber paylaşmak istiyorum. Ancak önce bir sorum var. Bir lokantaya girdiniz yemekleri sipariş edeceksiniz. Ancak garsonlar geliyor lütfen dışarı çıkarmışınız diyor. “Siz neden diyorsunuz?” garsonlar yanınızdaki otistik çocuğu gösterip müşterilerimiz ondan rahatsız oluyor deyip sizi ve çocuğu dışarı atıyorlar… Söyleyin bakalım böyle bir durumda “Ne yaparsınız? “ şunu da eklemek istiyorum bu olayda rahatsız olan müşteri falanda yok. Çünkü haberde anlatıldığına göre müşteriler çocuğun bizi rahatsız ettiği falan yok niye böyle bir şey yapıyorsunuz diyerek görevlilere kızmışlar.” Ancak maalesef bu olayın yaşanmasına engel olamamışlar.

Siz olayı düşünürken haber metnini kısaca paylaşayım:

“ Otizmli çocuk ve annesi Fatoş E., yemek yemek için oturdukları Restoran'dan ‘diğer müşterileri rahatsız ettikleri’ gerekçesiyle kovuldu. Olayı sosyal medya hesabından paylaşan anne Fatoş E., "Biz bugün AKODER’le çok güzel bir etkinlikten sonra kapalı yoldaki Döner Salonu'na gittik, yorgunluk atmak ve dinlenmek için girdiğimiz dönerciden kovulduk. Yüzde 90 engelli oğlum lavaboya gitmek istedi; 'Aşağıda' dediler, indik lavabonun bozuk olduğunu söylediler. Sonra 'Müşteriler rahatsız oluyor, dışarıya alalım sizi' dediler. Oğlumun engelli bir çocuk, otizmli olduğunu söylememe rağmen bizi salondan çıkardılar. Müşteriler, döner salonu çalışanlarına 'Kaldırmayın biz rahatsız değiliz' demesine rağmen bizi kapı dışarı ettiler. O an yaşadığım üzüntümü tarif edemem” ifadelerini kullandı. “

Bu olay sosyal medyada duyulunca birkaç gün içinde lokanta anne ve oğuldan özür dilemek zorunda kalmış ve olay biraz olsun tatlıya bağlanmış. Ancak bence bu ve bu tür olaylar bizim toplum olarak bu konularda ne kadar bilinçsiz ve cahil olduğumuzu gösteriyor. Otistik bir çocuğu ve annesini çeşitli bahanelerle lokantadan dışarı atmak ne demek? “Bu başta evrensel insan haklarına ters düşen bir şey yani işin içine hukuk girse bu işin sorumlularına çok büyük cezalar söz konusu olabilirdi.”

Ayrıca bence otizm bir engel ya da bir rahatsızlık değildir. “Otizm i Bir yaşam biçimi olarak tanımlamamız daha doğru ve yerinde olur.” biz o kadar alışmışız ki bizden farklı olanlara engelli demeye hâlbuki otizm böyle bir şey değil bir yaşam biçimidir! Şu da var. Otizmli bireylere sabırla gerekli eğitimler verilirse dahi olabilirler.

Bakın dünya da bilime, sanata yön veren otistikler var. İlk aklıma gelenlerden bir kaçını sizinle paylaşmak istiyorum. .Ludwig van Beethoven. Albert Einstein. Thomas Edison. Wolfgang Amadeus Mozart… Gibi isimlerin hepsi otizm tanısı koyulmuş kişilerdir. Sadece bu insanların yaptıklarını, keşfettiklerini dünyadan alın bakalım taş devrine geri döndüğümüzü görürsünüz. Bunun için diyorum otizm bir engel ya da bir hastalık değildir. Otizm bir yaşam biçimidir ve otistikler doğru eğitimleri alıp doğru şekilde yönlendirilirse yukardaki insanların yaptıklarını yapabilirler.

Maalesef ülkemizde toplum olarak bu konularda eğitimle yönlendirmeler yapacağımıza hemen insanları engelli ya da hasta deyip bir kenara koyuyoruz. Sonrada böyle olaylar yaşanıyor. Hâlbuki bu insanları eğitmemiz topluma kazandırmamız gerek. Düşünün Türkiye’de doğru eğitim sistemiyle yeni Albert Einsteinlar yeni Thomas Edisonlar yetiştirilemez mi?

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem gazetesi…