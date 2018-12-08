HABER: AYSUN BEYKOZ

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Malatya merkezli, Kütahya, Düzce, Adana, Diyarbakır, Bolu ve Şırnak illerinde toplam 8 adreste gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 5 muvazzaf astsubay ve 2 ihraç edilen astsubay olmak üzere 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun Bolu ayağında, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak Malatya’dan gelen özel ekip ile birlikte bir adrese baskın düzenlendi. Baskında 2017 yılında ordudan ihraç edilmesi sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkisi kesilmiş olan bir astsubay gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan zanlının Malatya İl emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü ve burada sorguya alındığı öğrenildi.

Öte yandan önceki gün Karabük merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 5'i adliyeye çıkarıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler S.S.A, M.A, Ö.Ç, Ö.H.A ve Ö.Y. yoğun güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesi'ne götürüldü.