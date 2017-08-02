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02 Ağustos 2017 Çarşamba
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    • Yeni Genel Müdür Piero Mirra

    Barilla Türkiye'nin Genel Müdürü Güneş Karababa, Büyük Çin Bölgesi'nin başına atandı, Barilla Türkiye Genel Müdürü ise Piero Mirra oldu. Güneş Karababa yarın yeni görevine başlama k üzere görevinden ayrılacak.

    01 Ağustos 2017 Salı 09:43
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    Yeni Genel Müdür Piero Mirra

    Haber; BMA

    Barilla’nın Türkiye’deki Bolu fabrikasının modernizasyonu, kapasite artırımı ile göreve başlayan Güneş Karababa, Filiz ve Barilla markalarını yeniden yapılandırıp, global marka ile entegrasyonunu sağladı. Karababa, Barilla’nın “Sizin için iyi, Gezegen için iyi” misyonu çerçevesinde “Sürdürülebilir Tarım”, “Sözleşmeli Çiftçilik” modelinin Türkiye’de gelişmesi ve örnek bir model haline gelmesinde etkin rol aldı. Barilla Gıda’daki görevi süresince yerel küçük üretici iş birliklerinden, tüketicilerin sağlığı ve çevrenin korunmasına kadar geniş bir süreci kapsayan “Tarladan sofraya sürdürülebilir iş modeli” gibi birçok örnek projeyi hayata geçiren Güneş Karababa, Barilla Gıda’yı yüzde 34’lük pay ile pazar liderliğine ulaştırdı. Karababa, Barilla Gıda’nın Türkiye’de ulaştığı pazar liderliğinin yanında, özenle yetiştirilen ve seçilen Türk durum buğdayı ile üretilen Barilla ve Filiz markalarının 50'den fazla ülkeye ihracatıyla, Barilla Gıda’yı dünya lideri Barilla Grubu’nun ilk 5 ülkesi içine sokmayı da başardı. Güneş Karababa dünyanın en büyük makarna kutusu projesi ile Barilla Gıda'nın "Guinness Rekorlar Kitabı"na girmesine öncülük etti.

    Güneş Karababa, yıllık 1,5 milyon ton noodle tüketiminin gerçekleştiği, farklı tüketim alışkanlıklarıyla makarna satmanın oldukça zor olduğu Büyük Çin Bölgesi’ndeki yeni görevine 1 Ağustos 2017’de başlayacak. Dünyanın en saygın gıda şirketlerinden biri olan Barilla’da Güneş Karababa’dan boşalan Türkiye Genel Müdürlük görevini ise 1 Eylül 2017'den itibaren Barilla’nın İtalya’da Müşteri Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ve Satış Direktörlüğü’nü yürüten Piero Mirra devralacak.

    Anahtar Kelimeler: Barilla, Türkiyenin, Genel, Müdürü, Güneş

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