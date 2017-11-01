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01 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Yeni Hal Pazarı için geri sayım başladı

    Bolu Belediyesi’nce bu yıl inşaatına başlanılan yeni toptancı halinde geri sayım başladı. OSB’nin kuzeyindeki inşa edilen toptancı hali için çalışmalarda artık sona gelinirken, Bolu’da her türlü yaş sebze meyve alım-satımları yılsonu itibariyle artık yeni adresinden yapılacak.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 12:14
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    Yeni Hal Pazarı için geri sayım başladı

    Haber: BMA

    Bolu’da kısa süre sonra hizmete girecek olan yeni Adalet Sarayı’nın kuzeyinde kalan eski toptancı hali yılsonu itibariyle tarih oluyor. Artık her türlü toptan yaş meyve sebze alım-satımları Organize Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde 20 dönüm arazi üzerinde inşa edilen 7 bin 200 metrekare kapalı alana sahip ‘Bolu Belediyesi Yeni Hal Pazarı’nda yapılacak.

    30 dükkân ve 2 kantar

    Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce bu yıl inşaatına başlanılan yeni hal pazarı için devam eden çalışmalarda artık sona gelindi. İlk etapta 30 adet dükkân ile 2 adet kantarın inşaatını tamamlayan ekipler, şu an çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bolu Belediyesi, yeni toptancı halini yılsonuna kadar tamamlayarak hizmete açmayı planlanıyor.

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