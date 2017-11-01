Haber: BMA

Bolu’da kısa süre sonra hizmete girecek olan yeni Adalet Sarayı’nın kuzeyinde kalan eski toptancı hali yılsonu itibariyle tarih oluyor. Artık her türlü toptan yaş meyve sebze alım-satımları Organize Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde 20 dönüm arazi üzerinde inşa edilen 7 bin 200 metrekare kapalı alana sahip ‘Bolu Belediyesi Yeni Hal Pazarı’nda yapılacak.

30 dükkân ve 2 kantar

Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce bu yıl inşaatına başlanılan yeni hal pazarı için devam eden çalışmalarda artık sona gelindi. İlk etapta 30 adet dükkân ile 2 adet kantarın inşaatını tamamlayan ekipler, şu an çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bolu Belediyesi, yeni toptancı halini yılsonuna kadar tamamlayarak hizmete açmayı planlanıyor.