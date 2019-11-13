Yeni hastanenin temeli 2020’de atılıyor

Haber: Volkan Yılmaz

2 adet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne ek olarak, 300 yatak kapasiteli yeni Fizik Tedavi Hastanesi için daha önce gerçekleştirilen ihale sonrası hastanenin Bolu’nun ihtiyaçlarını karşılayamayacağı ve daha sonra yeniden ihtiyaç olacağı düşüncesi ile büyütülmesine karar verilmişti. Bu kararın ardından ihaleyi alan firma bunu yapamayacağı yönünde feragat talebi sunmuş ve proje iptal edilmişti.

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol müjdeyi vererek yeni projenin hazır olduğunu belirtti. Demirkol yaptığı açıklamada “170 ve 150 yataklı iki tane hastanemizin olduğu toplam 320 yataklı bir fizik tedavi hastanemiz var. 6500 sıra bekleyenimiz vardı. Şuanda 3200 lere kadar indik. Fakat eski binamızın gününü doldurduğu aşikar. Bu noktada 32 dönümlük alana bir bina yapılması noktasında sayın vekillerimizin de desteğiyle beraber bakanlıkta iş bir noktaya geldi. Fakat daha sonrasında biz bakanlığa gittiğimiz zaman şunu gördük. Metrekaresinin Bolu’nun ihtiyaçlarını karşılayabilir bir noktada planlanmadığını gördük. Yani daha sonra ihtiyacın tekrar ortaya çıkacağı bir durum ortaya çıktığını gördük. Kendilerine de daha büyük olabilir mi noktasında görüşlerimizi bildirdikten sonra büyütülmesi konusunda bir karar çıktı. Fakat proje ihalesini alan firma bunu yapamayacağı yönünde feragat talebi sunmuş ve proje iptal oldu” dedi.

2020 YILINDA TEMELİ ATILACAK

Yeniden proje hazırlandığını ifade eden Demirkol “Şuanda proje hazır bir halde ihaleye çıkmayı bekliyor. Eğer olursa biz bir müddet eski binayı da kullanarak 3200 kişilik sırayı 100-200 kişiye düşürdükten sonra eski binadan çıkıp iki bina ile devam etmek istiyoruz. 2020 yılı içinde ihalenin yapılacağı ve temelinin atılacağı tarafımıza iletildi” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019, 16:17