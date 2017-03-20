banner128

banner101

20 Mart 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • YENİ HEDEF: UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI

    İpek Yolu Koridorunu ulusal ve uluslararası turizm destinasyonu haline getirmek amacıyla kurulan İpek Yolu Belediyeler Birliği’nin (İPEKBİR) yeni hedefi UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılmak.

    20 Mart 2017 Pazartesi 13:24
    Bu haber 14 kez okundu
    YENİ HEDEF: UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI

    Haber: BMA

    İpek Yolu Belediyeler Birliği’nin yeni hedefi UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılmak olduğunu belirten Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği Başkanı (İPEKBİR) Kemal Kazan, “Kültür, tarih ve inanç turizmi potansiyeline sahip üye belediyelerimiz artık turizmde hak ettiği yeri almalı. Bu hedefle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na müracaat ettik” dedi.

    Kentlerin doğal, tarihi ve kültürel mirasının korunması sürecinde bölgesel işbirliklerinin öneminin ele alındığı Tarihi Kentler Birliği’nin Safranbolu Bölge Toplantısı’nda, İpek Yolu Belediyeleri’nin çalışmaları öne çıktı. Safranbolu Belediyesi ve Karabük Valiliği öncülüğünde hafta sonu gerçekleştirilen toplantıya yerel yönetimler, meslek ve sivil toplum örgütleri katıldı. Karabük Üniversitesi’nde iki gün süren toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Göynük Belediye Başkanı ve İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile çok sayıda davetli yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise toplantıya telefon bağlantısı ile katılarak değerlendirmelerini aktardı.

    “ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERDEN FAYDALANIYORUZ”

    Toplantıda 'Yeni Bir Örgütlenme Sürecinde İpekyolu: Karadeniz Bölgesi' konulu bir sunum yapan Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan, İpek Yolu koridoru üzerinde bulunan il ve ilçelerin turizm potansiyelinin arttırılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. İPEKBİR bünyesinde bulunan proje ofisiyle üye belediyelerin ulusal ve uluslararası projelerden faydalandıklarını belirten Başkan Kemal Kazan, Kalkınma Ajansları ile 2017 yılında da İpek Yolu Belediyeler Birliği olarak protokol yapılacağını ifade etti.

    İPEK YOLU KORİDORU DÜNYA MARKASI OLACAK

    İpek Yolu koridorunun Türkiye’deki en önemli kültür rotası olduğuna dikkat çeken Kazan, bu rota üzerinde yer alan il ve ilçelerin turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi ve etkili şekilde tanıtım yapılması için sürdürülebilir bir planlama yürüttüklerini kaydetti. Kazan ayrıca şunları söyledi:

    “İPEKBİR’in amacı ‘İpek Yolu Koridoru’nu ulusal ve uluslararası turizm destinasyonu haline getirmek. ‘İpek Yolu Koridoru’muz her geçen gün daha da büyüyor. Birliğimizin bugün itibariyle 17 üye belediyesi var. Rotamızı zenginleştirerek turizmde dünyada bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Koridorda bulunan üyelerimizin turizm potansiyellerini artırmak, farklılıkları ve zenginlikleri ile turizmde cazibe merkezi haline gelmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Üye belediyelerimiz konumlarından dolayı kültür, tarih ve inanç turizmi, korunmuş doğal yapıları ile doğa, sağlık ve spor turizmi, İstanbul ve Ankara’ya yakınlıkları sebebiyle de günübirlik turizm potansiyellerine sahip. Koridorun vizyonu ile örtüşecek bir biçimde sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile stratejiler geliştiriyoruz. 2011 yılından beri Ankara Kalkınma Ajansı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile yürüttüğümüz çalışmalarla eylem planları hazırladık. Koridorumuzun turist sayısı ve gelirini önemli bir noktaya getirmek için, kentlerimizin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerin orijinallerine sadık kalan, nitelikli projeleri hayata geçiriyoruz. Üye belediyelerimizin neredeyse tamamı alt yapı çalışmalarını tamamladı. Artık etkili ve doğru tanıtımlarla bölgenin turizmde hak ettiği payı alması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na müracaat ettik. Bundan sonra ortak projelere odaklanacağız. Türkiye’nin sahip olduğu önemli kültür rotalarını turizme kazandırırken koruma kullanma dengesi temel hedefimizdir.”

    “CİTTASLOW OLMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZE DESTEK VERECEĞİZ”

    Geleneksel değerlerini, ata mirası mesleklerini, tarihi, kültürel, manevi zenginliklerini ve doğal güzelliklerini koruma bilinci takdir gören ve yakın zamanda Cittaslow (Sakin Şehir) olarak tescillenen Göynük’ün örnek bir ilçe olması için de çalıştıklarını söyleyen Kazan, Mudurnu’nun da Cittaslow ağına katılmak için girişimleri olduğuna dikkat çekti. Kazan, “50 binden az nüfusa sahip ilçelerin üye olabildiği ağa, uluslararası kriterleri sağlayan diğer üyelerimizin de katılımlarını sağlayacağız. Sakin Şehir sürecini ve deneyimlerimizi İpek Yolu koridorunda bulunan diğer saklı cennetler ile paylaşmak, Cittaslow yolunda onlara öncülük etmek bizi mutlu edecek. Cittaslow Taraklı’dan sonra, Cittaslow Göynük ve bir sonraki toplantıda inşallah Mudurnu’nun da Sakin Şehir olmasıyla İpek Yolu uluslararası alanda da marka olacak”  diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: İpek, Yolu, Koridorunu, Ulusal, Uluslararası

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Türkiye satılıyor
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR POLATLIDAKİ KIBRISCIKLILAR
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZLA DANS EDEBİLİR MİSİNİZ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sen Var Olduğun Kişi Değilsin
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Hayır, Çıkma İhtimali Var mı?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMLIK HUKUKUNA GÖRE "8 MART"
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129