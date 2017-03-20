Haber: BMA

İpek Yolu Belediyeler Birliği’nin yeni hedefi UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılmak olduğunu belirten Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği Başkanı (İPEKBİR) Kemal Kazan, “Kültür, tarih ve inanç turizmi potansiyeline sahip üye belediyelerimiz artık turizmde hak ettiği yeri almalı. Bu hedefle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na müracaat ettik” dedi.

Kentlerin doğal, tarihi ve kültürel mirasının korunması sürecinde bölgesel işbirliklerinin öneminin ele alındığı Tarihi Kentler Birliği’nin Safranbolu Bölge Toplantısı’nda, İpek Yolu Belediyeleri’nin çalışmaları öne çıktı. Safranbolu Belediyesi ve Karabük Valiliği öncülüğünde hafta sonu gerçekleştirilen toplantıya yerel yönetimler, meslek ve sivil toplum örgütleri katıldı. Karabük Üniversitesi’nde iki gün süren toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Göynük Belediye Başkanı ve İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile çok sayıda davetli yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise toplantıya telefon bağlantısı ile katılarak değerlendirmelerini aktardı.

“ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERDEN FAYDALANIYORUZ”

Toplantıda 'Yeni Bir Örgütlenme Sürecinde İpekyolu: Karadeniz Bölgesi' konulu bir sunum yapan Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan, İpek Yolu koridoru üzerinde bulunan il ve ilçelerin turizm potansiyelinin arttırılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. İPEKBİR bünyesinde bulunan proje ofisiyle üye belediyelerin ulusal ve uluslararası projelerden faydalandıklarını belirten Başkan Kemal Kazan, Kalkınma Ajansları ile 2017 yılında da İpek Yolu Belediyeler Birliği olarak protokol yapılacağını ifade etti.

İPEK YOLU KORİDORU DÜNYA MARKASI OLACAK

İpek Yolu koridorunun Türkiye’deki en önemli kültür rotası olduğuna dikkat çeken Kazan, bu rota üzerinde yer alan il ve ilçelerin turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi ve etkili şekilde tanıtım yapılması için sürdürülebilir bir planlama yürüttüklerini kaydetti. Kazan ayrıca şunları söyledi:

“İPEKBİR’in amacı ‘İpek Yolu Koridoru’nu ulusal ve uluslararası turizm destinasyonu haline getirmek. ‘İpek Yolu Koridoru’muz her geçen gün daha da büyüyor. Birliğimizin bugün itibariyle 17 üye belediyesi var. Rotamızı zenginleştirerek turizmde dünyada bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Koridorda bulunan üyelerimizin turizm potansiyellerini artırmak, farklılıkları ve zenginlikleri ile turizmde cazibe merkezi haline gelmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Üye belediyelerimiz konumlarından dolayı kültür, tarih ve inanç turizmi, korunmuş doğal yapıları ile doğa, sağlık ve spor turizmi, İstanbul ve Ankara’ya yakınlıkları sebebiyle de günübirlik turizm potansiyellerine sahip. Koridorun vizyonu ile örtüşecek bir biçimde sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile stratejiler geliştiriyoruz. 2011 yılından beri Ankara Kalkınma Ajansı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile yürüttüğümüz çalışmalarla eylem planları hazırladık. Koridorumuzun turist sayısı ve gelirini önemli bir noktaya getirmek için, kentlerimizin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerin orijinallerine sadık kalan, nitelikli projeleri hayata geçiriyoruz. Üye belediyelerimizin neredeyse tamamı alt yapı çalışmalarını tamamladı. Artık etkili ve doğru tanıtımlarla bölgenin turizmde hak ettiği payı alması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na müracaat ettik. Bundan sonra ortak projelere odaklanacağız. Türkiye’nin sahip olduğu önemli kültür rotalarını turizme kazandırırken koruma kullanma dengesi temel hedefimizdir.”

“CİTTASLOW OLMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZE DESTEK VERECEĞİZ”

Geleneksel değerlerini, ata mirası mesleklerini, tarihi, kültürel, manevi zenginliklerini ve doğal güzelliklerini koruma bilinci takdir gören ve yakın zamanda Cittaslow (Sakin Şehir) olarak tescillenen Göynük’ün örnek bir ilçe olması için de çalıştıklarını söyleyen Kazan, Mudurnu’nun da Cittaslow ağına katılmak için girişimleri olduğuna dikkat çekti. Kazan, “50 binden az nüfusa sahip ilçelerin üye olabildiği ağa, uluslararası kriterleri sağlayan diğer üyelerimizin de katılımlarını sağlayacağız. Sakin Şehir sürecini ve deneyimlerimizi İpek Yolu koridorunda bulunan diğer saklı cennetler ile paylaşmak, Cittaslow yolunda onlara öncülük etmek bizi mutlu edecek. Cittaslow Taraklı’dan sonra, Cittaslow Göynük ve bir sonraki toplantıda inşallah Mudurnu’nun da Sakin Şehir olmasıyla İpek Yolu uluslararası alanda da marka olacak” diye konuştu.