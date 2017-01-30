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30 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Yeni hizmet binası inşaat çalışmaları devam ediyor

    Bolu Belediyesi tarafından vatandaşlara daha iyi şartlar altında hizmet verebilmek amacıyla, yapımına başlanılan yeni hizmet binası inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.

    30 Ocak 2017 Pazartesi 15:17
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    Yeni hizmet binası inşaat çalışmaları devam ediyor

    Basın Bülteni

    Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın Bolu halkına armağanı olan Bolu Belediyesi yeni hizmet binası ile yanına inşa edilecek teraslı ticari alanların yapımı için belediye ekipleri ve yüklenici firma çalışanları yoğun mesai harcıyor.

    Ekipler, 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacak olan proje kapsamında inşasına başlanılan teraslı çarşı (A Blok), belediye hizmet binası (B Blok) ve teraslı çarşı 2 (C Blok) için temelde beton dökme işlemleri gerçekleştiriyor.

    Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerce şuana kadar belediye binası temelinin betonu atıldı, ilk katın kolonları yükseliyor, diğer bloklarda ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Vatandaşlara, Daha, Iyi

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