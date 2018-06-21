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21 Haziran 2018 Perşembe
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    • Yeni hizmet binası ve sosyal hizmet merkezi kazandırılıyor

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda bir süredir yürüttüğü proje mesaisinin başarıyla neticelendiği duyurarak, Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne ait kurum binasının yenilenmesini öngören projenin Bakanlık tarafından onaylandığını açıkladı.

    21 Haziran 2018 Perşembe 14:46
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    Yeni hizmet binası ve sosyal hizmet merkezi kazandırılıyor

    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, “Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne ait kurum binasını yenileyeceğiz, kuruma ayrıca, ilk kez sosyal hizmet merkezi kazandıracağız. Projemiz ve projenin bütçe ödeneği Bakanlıktan onaylandı. Bolu’muza ve hizmetin en iyisini hak eden vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Bütçe ödeneği yine Bakanlık tarafından kabul gören projenin müdürlüğün mevcut arazisi üzerinde inşa edileceğini bildiren Milletvekili Ercoşkun, kuruma ayrıca, ilk kez Sosyal Hizmet Merkezi kazandırılacağını, iki projenin eş zamanlı olarak hayata geçirileceğini kamuoyuna ilan etti.

    Milletvekili Ercoşkun, Başkent’ten onaylanan bu proje hakkında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’müzün günümüz koşullarına uygun, modern ve elverişli bir hizmet binası talebini değerlendirmiş, konuyu Bakanlığımıza aktarmış ve bir süredir proje çalışmalarını yakından takip etmiştik. Bakanlığımız talebimize karşı sergilediği olumlu yaklaşım üzerine, hazırlanan projeyi onaylayarak, Bolu’ya yeni bir kurum hizmet binası inşa edilmesini öngören kararı ve bütçe ödeneğini onayladı.

    İLK KEZ SOSYAL HİZMET MERKEZİ’NE SAHİP OLACAK

    Proje doğrultusunda, yeni hizmet binası yanı sıra Bolu’muza ayrıca bir ilk olarak Sosyal Hizmet Merkezi de kazandıracağız. Müdürlük hizmet binası ve Sosyal Hizmet Merkezi olarak iki ayrı blok halinde hayata geçecek projede, iki blokta toplam bin 887 metrekare kullanım alanı bulunacak. Bodrum ve zemin kat hariç 4 kat olarak inşaa edilecek kurum binalarında toplam 40 oda olacak. Müdürlük hizmet binası ve Sosyal Hizmet Merkezi arasına geçiş sağlanacak. Özel otoparkı bulunacak kurum binaları çevresinde engelli vatandaşlarımız için ayrıca düzenlemeler gerçekleştirilecek.”

    KURUMUN FEDAKAR ÇALIŞANLARINA GÖREV BAŞARISI DİLEDİ

    Milletvekili Ercoşkun, kurum hizmet binasının kurum çalışanları yanı sıra kurum hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, şöyle konuştu: “Sosyal devletin faaliyet alanları içerisinde, kimsesiz çocuklara, bakıma ihtiyaç duyan yaşlılarımıza, şiddet mağduru kadınlara, engellilerimize, şehit yakınları ve gazilerimize yaşamları süresince bakım, gözetim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlayan, bu görev ve sorumluluk yanı sıra aile yapısının ve değerlerinin korunması için faaliyetlerde bulunan Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz çalışanlarına önümüzdeki dönem için görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni hizmet binasının ve sosyal hizmet merkezi inşallah Bolu’muza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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