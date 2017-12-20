Haber: Kasım ŞAHİN

2 yılı geçkin bir süredir Bolu Valisi olarak görevini sürdüren Aydın Baruş, son günlerde bıyıklarıyla gündeme gelmeye başladı. Göreve başladığında bu güne kadar hep traşlı ve bıyıksız olarak kendisini gördüğümüz Vali Baruş yaklaşık 15 gündür bıyık bırakarak yeni bir imaj yaratmış oldu.

Bıyıksız haline alıştığımız Vali Baruş’un neden bıyık bıraktığı anlaşılmazken, yeni haline de çok yakında Bolu halkı olarak alışacağız gibi geliyor. Yeni imajınız hayırlı olsun valimiz.