Haber: BMA

Gerede Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında tarih severleri yakından ilgilendirecek bir ismi konuk edecek. Gerede Belediyesi ve Gerede Meslek Yüksekokulu işbirliği ile 12 Mart Pazar günü saat 19.30’da Melih Gökçek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Yeni İstiklal Savaşı Ve Gerçekler” adlı konferansın konuğu ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil olacak. Gerede Belediyesi konferansa girişlerin ücretsiz olduğunu ve tüm vatandaşların davetli olduğunu belirtti.

