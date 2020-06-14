Yeni kararla ilgili 65 yaş üstü vatandaşlar ne düşünüyor?

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsün ülkemizdeki etkisinin kısmen azalması sonrasında normalleşme planları bir bir devreye sokulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanana sokağa çıkma kısıtlamasında düzenlemeye gidildiğini bildirdi. Yeni düzenleme neticesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların haftanın her günü saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkmalarına imkan verildi.

Bizler de yeni düzenleme ile ilgili 65 yaş ve üzeri vatandaşlara mikrofon uzattık ve konuyla ilgili düşüncelerini aldık. Kimi vatandaşlar düzenlemeyi yerinde bir karar olarak değerlendirirken kimi ise fazla olduğunu belirtti.

İşte vatandaşların görüşleri:

-Sıkıntılıydık biz. Şimdi biraz daha normale geldi. Tamamen çıkacağı yerde haftanın belirli günlerinde 2 saat öğlenden sonra izin verse daha da iyi olurdu. Şimdi temelli saldı. Biz içerde bunaldık, bir de ihtiyaçlarımızı temin edemez duruma geldik. 3 aydır tıraş olmuyorum ben. İnsanların memnun olması için kurallara uyması lazım. Hiç kurala uyan var mı? Yok. Daha dikkat. Yoksa Kolombiya’ya Brezilya’ya Amerika’ya döneriz. Gelirse gitmez.

-İyi oldu. Bacaklarımız tutmaz oldu, yürümeyi unuttuk. Bankada işlerim var, 3 aydır bankaya gidemiyordum.

-Saat 10 ile 20 arası virüs çalışmıyor, biz de rahat geziyoruz. Ondan sonra faaliyete geçiyor. Ne diyeyim ben.

-Ben şu anda 68 yaşındayım. Adliyede işim var hafta içi bana izin vermiyor. Normalinde benim çarşıda çoluğum çocuğum yok. Bankaya gideceğim, polisi şunu bunu kullanaraktan… Ben bir çorap alacaksam çorabı polis nerden bilir? Alacağım temel gıdanın fiyatını şununu bununu ben araştırmadan nerden bilirim. Pazar günleri her taraf kapalı. Bu konuda en azından tekrar yasaklansa bile haftada 2 gün versinler, birini de hafta içi bir güne versinler.

-İyi oldu, herkes serbestledi. Daha iyi olsun. Herkes serbestlesin. Ama bu işlerin sebebi sigara. 60 olsun 70 olsun sigara içmesin. Sigara bu virüsün anası.

-Strese boğuldum ben evde. O oda bu oda deli beygir gibi gezdik odanın içinde. Gece gündüz uyku gelmiyor durak gelmiyor. Sabrımız taştıydı artık. Bu 3 ay kolay değil.

-65 yaş üstü yasak iyi bir şey. İnsanlar evde bunaldığı için onlara da belli bir zamanda serbestlik verilmesi güzel oldu, destekliyoruz. Yalnız sosyal mesafeyi, maske kullanmayı ve hijyen koşullarını sağlamak şartıyla.