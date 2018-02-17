Haber: Semih Baykal

Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa'nın daveti üzerine Portekiz’e giden Kırmızı beyazlıların kulüp Başkan Yardımcısı Bayram Ali Aydoğanlı “Uzun yıllardır Sayın Jorge Nuno Pinto da Costa ile arkadaşlığımız var. Kendisi ile futbol üzerine uzun uzun konuşmalarımız oluyordu. Bu defa bizi Şampiyonlar ligi karşılaşmasına davet etti. Bizde misafir olduk. Kendisine Boluspor ve projeleri hakkında bilgi verdim. Oda bize Bolu’ya futbol konusunda destek olacağını ifade etti. Bizimle çok yakından ilgilenen misafir eden Jorge Nuno Pinto da Costa’ya çok teşekkür ederiz” dedi.