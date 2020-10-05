Yeni kayak pistlerinde sona gelindi

Haber: C. Kutay Aykan

Gerede Belediyesi ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından altyapısı hazırlanan ve Türkiye’de ilk olma özelliği bulunan kayaklı koşu pistinin asfalt yapımı önümüzdeki günlerde tamamlanarak faaliyete geçecek. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile 2 bin 500 ve bin 800 metre olan Gerede Kayaklı Koşu Pistlerinin yapımında sona gelindi.

Türkiye’de Kayaklı koşu ve tekerlekli kayak sporcularına önemli katkı sağlayacak pistlerin asfaltlama aşamasındaki denetlemelerine Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Âli Oto, Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya ve Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkanı Necati Kaplan eşlik etti.

Pistlerin yapımındaki emeğinden dolayı Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Âli Oto; “Bu projeyi uzun zamandır yapmayı planlıyordum Sayın Mustafa Allar ile pistlerin yapımı konusunda bir araya geldik kendisinin desteği bize çok büyük, Gerede’de şampiyonların yetişeceği Kayaklı Koşu Pisti tamamlanmak üzere Türk sporuna hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.