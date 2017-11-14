Haber: Semih BAYKAL

Bir süredir Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin’in vekâleten yürüttüğü Göynük Kaymakamlığı’na atanan Orhan Gazi Karakaş göreve başladı.

KARAKAŞ KİMDİR?

1993 yılında Sakarya İli Adapazarı İlçesinde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Sakarya’da tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan ‘’Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’ kapsamında 7. ve 8. Dönem Sakarya İl Öğrenci Meclis Başkanlığına seçilerek Sakarya İlini Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil etti. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanan Kaymakamımız 1 yıl süreyle Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Dil Eğitimi aldı. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 105. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 24.07.2017 tarihinde Aydın Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etmiştir. Daha sonra sırasıyla Osmaniye İli Diziçi İlçesinde I. Dönem Kaymakam Refikliği stajı ve Sakarya İli Arifiye İlçesinde II. Dönem Kaymakam Refikliği stajını tamamlamıştır. Bakanlık Makamının 07.11.2017 tarihli onayı ile Göynük’te görevlendirilen Kaymakam Orhan Gazi Karakaş 09.11.2017 tarihi itibariyle görevine başladı.