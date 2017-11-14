banner133

banner101

banner120
14 Kasım 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yeni kaymakam görevine başladı

    Göynük Kaymakamlığı’na atanan Orhan Gazi Karakaş göreve başladı.

    14 Kasım 2017 Salı 11:58
    Bu haber 41 kez okundu
    Yeni kaymakam görevine başladı

    Haber: Semih BAYKAL

    Bir süredir Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin’in vekâleten yürüttüğü Göynük Kaymakamlığı’na atanan Orhan Gazi Karakaş göreve başladı.

    KARAKAŞ KİMDİR?

    1993 yılında Sakarya İli Adapazarı İlçesinde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Sakarya’da tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan ‘’Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’ kapsamında 7. ve 8. Dönem Sakarya İl Öğrenci Meclis Başkanlığına seçilerek Sakarya İlini Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil etti. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanan Kaymakamımız 1 yıl süreyle Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Dil Eğitimi aldı. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 105. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 24.07.2017 tarihinde Aydın Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etmiştir. Daha sonra sırasıyla Osmaniye İli Diziçi İlçesinde I. Dönem Kaymakam Refikliği stajı ve Sakarya İli Arifiye İlçesinde II. Dönem Kaymakam Refikliği stajını tamamlamıştır. Bakanlık Makamının 07.11.2017 tarihli onayı ile Göynük’te görevlendirilen Kaymakam Orhan Gazi Karakaş 09.11.2017 tarihi itibariyle görevine başladı.

    Anahtar Kelimeler: Göynük, Kaymakamlığı’na, Atanan, Orhan, Gazi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Bizim Mahalle Karacaağaç
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ALAADDİN BAŞKANA 2
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PROJE
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Önce Hayaller Ölür
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “ TÜBİTAK 4006 “ Seminerinden …
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KIZIM, BU NE BİÇİM ERKEK ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım On Kasım!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Atatürk’ü anlamak
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129