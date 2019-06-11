Yeni kaymakamlar göreve başladı



Haber: Gönül Olutürk

İçişleri Bakanlığı kararı ile Seben ve Mudurnu’ya yeni kaymakam ataması yapıldı. Alınan karar ile Seben Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü’nün yerine Mustafa Atış; Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce’nin yerine ise Özgür Kaya göreve başladı.

Geçtiğimiz gün görevi devralan kaymakamlar ilçe protokolü, daire amirleri ile bir araya gelerek ilçe hakkında bilgi almaya başladılar. Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya’ya ilk ziyareti ise Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker ile Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan yaptı.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 13:01