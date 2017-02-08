Haber: Kasım Şahin
Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. KHK kapsamında 4 bin 464 kişi memuriyetten atılırken, 16 kişi görevine iade edildi. 2 kişinin de öğrencilik statüsünün geri verilmesine karar verildi.
İşte Bolu’da ihraç edilenlerin listesi:
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Ergin Öztekin Yeniçağa Emniyet Müdürü
Bilal Keçici Şube Müdürü Merkez
Muhammet Fahrettin Bilgiç Komiser Merkez
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Halil İbrahim Gündüz Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kıymet Akkaya Bolu/Merkez
Oğuz Demirer Bolu/Merkez
Ömer Akı Bolu/Merkez
Fatma Bozkurt Bolu/Merkez
YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMU
Ferda Tonyalı araştırma görevlisi sağlık enst.
Mehmet Fatih Özlü doçent tıp fak./dahili tıp bilimleri/ kardiyoloji anabilim dalı
Şule Kurt araştırma görevlisi tıp fak./dahili tıp bilimleri/iç hastalıkları anabilim dalı
Tülay Özlü yrd.doç. tıp fak./cerrahi tıp bilimleri/kadın has. ve doğum anabilim dalı
Uğur Akkaya öğrt.gör. mudurnu süreyya astarcı myo/mimarlık ve şehir planlama/mimar restorasyon prg.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!