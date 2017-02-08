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08 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Yeni KHK ile Bolu'da ihraç edilenler

    Olağanüstü hal kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanması ile beraber Bolu'dan da ihraç edilenler oldu.

    08 Şubat 2017 Çarşamba 08:56
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    Yeni KHK ile Bolu'da ihraç edilenler
    Haber: Kasım Şahin
    Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. KHK kapsamında 4 bin 464 kişi memuriyetten atılırken, 16 kişi görevine iade edildi. 2 kişinin de öğrencilik statüsünün geri verilmesine karar verildi.
    İşte Bolu’da ihraç edilenlerin listesi:
    EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
    Ergin Öztekin Yeniçağa Emniyet Müdürü
    Bilal Keçici Şube Müdürü Merkez
    Muhammet Fahrettin Bilgiç Komiser Merkez
    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
    Halil İbrahim Gündüz Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
    MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
    Kıymet Akkaya Bolu/Merkez
    Oğuz Demirer Bolu/Merkez
    Ömer Akı Bolu/Merkez
    Fatma Bozkurt Bolu/Merkez
    YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMU
    Ferda Tonyalı araştırma görevlisi sağlık enst.
    Mehmet Fatih Özlü doçent tıp fak./dahili tıp bilimleri/ kardiyoloji anabilim dalı
    Şule Kurt araştırma görevlisi tıp fak./dahili tıp bilimleri/iç hastalıkları anabilim dalı
    Tülay Özlü yrd.doç. tıp fak./cerrahi tıp bilimleri/kadın has. ve doğum anabilim dalı
    Uğur Akkaya öğrt.gör. mudurnu süreyya astarcı myo/mimarlık ve şehir planlama/mimar restorasyon prg.

    Anahtar Kelimeler: Olağanüstü, Hal, Kapsamında, 686, Numaralı

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