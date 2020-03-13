Yeni kitabı için imza günü düzenledi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnulu Yazar Kamuran Esen, geçtiğimiz gün Mudurnulu Fatma Nine’nin Günlüğü-3 adlı kitabının tanıtımı için ilçede imza günü düzenledi. İmza gününe çok sayıda Mudurnulu ve Bolu’dan gelen vatandaşlar katıldı. İmza gününde konuşan Yazar Kamuran Esen, “Çok heyecanlıyım. Zaten bu heyecan yaptırıyor bana, ne yapabiliyorsam. Dost ve arkadaşlarımla, hemşerilerimle birlikte olmak, çok güzel” dedi.

KAMURAN ESEN KİMDİR?

1955 yılında Bolu’nun Mudurnu ilçesinde doğdu. İlkokulun üç yılını Mudurnu Ormanpınar Köyü İlkokulunda, iki yılını ve ortaokulu Mudurnu’da okudu. 1971-72 öğretim yılında Kütahya Kız İlköğretmen Okulundan mezun oldu. 28 yıl öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik yaparken Eğitim Ön Lisans Programını tamamladı. Çeşitli edebiyat dergilerinde şiir, deneme ve öyküleri yayımlandı; yerel birkaç gazetede uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Öğretmenlikten kendi isteği ile emekli olduktan sonra Mudurnu Belediyesi’nde 7 yıl Sosyal ve Kültürel Hizmetler Gönüllüsü olarak çalıştı. Kamuran Esen, evli ve bir çocuk annesidir.

YAYIMLANAN KİTAPLARI

-Şiirlerle Öyküler

-Sevgi Yumağı

-K. Esen’in Kaleminden Mudurnu

-Oynatmayalım Uğurcuğum

-Mudurnulu Fatma Nine’nin Günlüğü 1

-Mudurnulu Fatma Nine’nin Günlüğü 2

-Farz Ederek Yaşayamazsın

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, 14:34