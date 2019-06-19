Yeni komisyon bir araya geldi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi’nin Haziran ayı birinci oturumunda Türkiye’de bir ilke imza atarak kurulan Hayvan Hakları Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

KOMİSYON BAŞKANLIĞINA CHP’Lİ TUTAL SEÇİLDİ

Komisyonun Cumhuriyet Halk Partili ve AK Partili meclis üyeleri ile ilgili daire müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ilk olarak başkanlık seçimi yapıldı. Gerçekleşen seçimde, tüm üyelerinin oy birliği ile komisyon başkanlığına CHP’li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal seçildi.

Başkanlık seçiminin ardından Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Cihan Tutal ve komisyon üyeleri tarafından komisyonun çalışma, usul ve esasları yönergesi belirlenerek, Bolu’daki sahipli ve sahipsiz hayvanları korumaya yönelik atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.