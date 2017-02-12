Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Elektrikçiler Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen kongreye tek liste ile gidildi. S .S. Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Nihat Alpat Öztürk, Başkan Yardımcılığına Mustafa Altındal, Nezahat Gökçeoğlu, Mehmet Yılmaz ve Metin Bozoğlu getirilirken, Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine ise Tekin Eser, Murat Mutalay, Yılmaz Mercan, Nermin Yıldırım ve Ayhan Toktak, Denetim Kurulu Asil üyeliğine Mustafa Kalaycı, Cengiz Çavuşoğlu, yedek listede Cengiz Durukan ile Sadi Turanlı getirildi. Gerçekleştirilen ve yeni kurulun kooperatifin ilk kongresinde Erhan Beykoz Divan Başkanı seçilirken Nermin Yıldırımer ile Tekin Eser üyelik yaptılar.

BİRARAYA GELMEDİLER

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Başkan vekili Bolu Birlik Başkanı Ömer Gümüş’ün davetli olduğu kongrede CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, bir araya gelmediler. Özcan konuşmasının ardından salondan ayrılırken, bu duyumu öğrenen Ercoşkun salona giriş yaptı. Her iki milletvekili bir araya gelmemek için yoğun çaba harcadı.