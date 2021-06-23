YENİ KURAKLIK HARİTASI AÇIKLANDI

Haber: N.Halit Altundal

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı. Toprağın tarımdan sanayiye, inşaattan turizme kadar birçok sektörün temel faktörü ve ana kaynağı olduğuna işaret eden Pakdemirli, toprağın gıda ihtiyacının yüzde 95’ini karşılayan, suya ev sahipliği yapan, içinde milyonlarca hayatı barındıran canlı bir kaynak olduğunu söyledi. Pakdemirli, 1,5 yıldır tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dünyada, verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunun net bir şekilde görüldüğüne dikkati çekerek, bu nedenle toprağın ve suyun daha güçlü şekilde korunması gerektiğini dile getirdi.

SAVAŞLARDAN SONRA EN BÜYÜK GÖÇ NEDENİ ÇÖLLEŞME VE KURAKLIK

Dünyadaki arazilerin ve doğal ekosistemlerin yüzde 70’inden fazlasının dönüştürüldüğünü ifade eden Pakdemirli, çölleşme, kuraklık ve arazi tahribatının savaşlardan sonra en büyük göç nedeni haline geldiğini bildirdi. Pakdemirli, iklim değişikliğinin de etkisiyle kurak alanlarda verimin 2050’de yüzde 40 civarında azalacağının tahmin edildiği bilgisini verdi. Türkiye’nin yüz ölçümünün yaklaşık dörtte birinin yüksek çölleşme hassasiyetine sahip olduğunu vurgulayan Pakdemirli, “İçinde bulunduğumuz Akdeniz Havzası, kurak ve iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında. Türkiye’de uzun yıllar sıcaklık ortalaması 13,5 derece iken geçen yıl sıcaklık değeri 1,4 derece gibi önemli bir artışla 14,9 dereceye yükseldi. Yağış miktarımız da maalesef her geçen yıl azalıyor” diye konuştu.

2019’da gerçekleştirilen 3’üncü Tarım Orman Şurası’nda çölleşmeyle mücadele, kuraklık, toprağın korunması, su ve orman konularını detaylı bir şekilde ele aldıklarını anımsatan Pakdemirli, bu yıl da Su Şurası’nı başlattıklarını kaydetti. Pakdemirli, “Bu cennet vatanımızın her bir karış toprağını korumak, çölleşme ve erozyonu önleyerek üretim kapasitesini güçlendirmek için yoğun bir gayret içindeyiz” ifadelerini kullandı.

BOLU KENDİNE GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce aylık olarak açıklanan Standart Yağış İndeksi (SPI – Standardized Precipitation Index) Metodu aylık kuraklık analizine göre ise ilimiz Bolu, yoğun yağışlar sonrası kuraklık tehlikesinden iyice uzaklaştı. Meteoroloji tarafından açıklanan Mart-Mayıs dönemi 3 aylık analiz haritasında ilimiz, normal, hafif nemli ve orta nemli bölgelerde yer aldı. Bahar aylarında yoğunlaşan ve Haziran ayı itibariyle de aralıksız devam eden yağışlar etkisini gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021, 10:08