Yeni kütüphane kullanıma hazır

Haber: Ceylan Beykoz

2021 yılı Ekim ayı sonunda başlatılan ve 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 16 bin 361 yeni kütüphane yapıldı. Mevcut kütüphaneler zenginleştirildi. Projeyle kütüphanelerdeki kitap sayısı, 28 milyondan 42 milyona yükseltildi.

Okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projelerini birleştirerek 2022 yılı Ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma kararı alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hamfendinin himayesinde yürütülen proje 25 günde tamamlandı. Böylece, 81 ildeki okullarımıza geri dönüşüm yoluyla 250 yeni kütüphane kazandırıldı.

İlimizde de atık malzemeler kullanılarak öğretmen ve öğrencilerimizin emekleriyle yapılan Bolu Spor Lisesi Kütüphanesini tamamlanarak öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirildi.