Doktor, öğretmen, araştırma görevlisi, hemşire maaşları ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 3 milyona yakın memur zamlı maaşlarına kavuştu. Memurlar toplu sözleşme imzalayarak yüzde 4 zamma almıştı, buna yüzde 1.69 enflasyon farkı eklendi. Böylece memurların maaşına toplam 5.69 oranında zam geldi. Enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı 2 bin 893 TL oldu. En yüksek memur maaşı ise 11 bin 81 TL'ye yükseldi. 2018-2019 dönemi için zamlı yeni memur maaşları unvanlara göre tam listesi şu şekilde;