Yeni mesire alanı 590 günde bitirilecek

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın ilçeye turizm açısından çok büyük katma değer sağlayacak dev projesi B Tipi Mesire Alanının ihalesi 29 Aralık’ta gerçekleştirildi. İhaleyi alan Mustafa Singer & Rengi İnşaat isimli firma ile 28 Ocak 2021 tarihinde projenin sözleşmesi imzalandı.

Yapılan ihale kapsamında, Orman İşletmesinden tahsis olarak alınan alanda uygulanmak üzere 250 metre karelik kır lokantası, 250 metrekarelik kır kahvesi, uçan bisiklet yolu, macera parkı, zıpline, 680 metrekarelik biyolojik gölet, 50 adet piknik ünitesi, 3 adet çocuk oyun alanı, interaktif oyun grubu, 27 adet altıgen kamelya, gezinti ve araç yolları, kayak pisti ve suni tepe, 2 adet mescit-duvar saati, WC, giriş takı-güvenlik binası, aydınlatma üniteleri ve cep otoparklar yapılacak. Yüklenici firma, projeyi teslim tarihinden itibaren 590 gün içerisinde tamamlayacak.

“İLÇEMİZE VE BÖLGE TURİZMİNE HAYIRLI OLSUN”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Projelerimiz arasında yer alan dev projemizi ihaleye çıktık, ihaleyi alan firmaya ve ilçemize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Projemiz İlçemizin Turizmi açısından büyük katkı sağlayacak, çocuklarımız ve aileleri mesire alanı içerisinde hem eğlenecekler, hem temiz hava almanın keyfini yaşayacaklar. Özellikle belirtmek isterim ki mesire alanımızın içerisinde çocuklarımız için; bölgemizde hiç bulunmayan Uçan Bisiklet Yolu ve Macera Parkı olmak üzere birbirinden güzel ve eğlenceli oyun grupları yer alacak. İhaleyi kazanan firma çalışmalara ilkbaharda başlayacak. İlçemize ve bölge turizmine hayırlı olsun” dedi.