Yeni mesire alanı inşa edilecek

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu'da, Gölköy Barajı çevresinin daha iyi korunması, kontrol altında tutulması ve vatandaşların dinlenme alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca mesire alanı projesi hayata geçirilecek. Devlet Su İşleri (DSİ) Gölköy Tesisleri'nde projenin tanıtım toplantısında konuşan Vali Ahmet Ümit, turizm yönünden yüksek potansiyeli bulunan Bolu'nun, yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 172 göl veya gölete sahip doğa harikası bir yer olduğunu söyledi. Ormanlarda ateş yakma yasağı bulunduğunu, bütün kontrollere rağmen bunun önüne tam olarak geçilemediğini vurgulayan Ümit, "Yaptığımız araştırmalarda vatandaşlarımız, piknik yapacak yer bulamadıkları için böyle bir yola başvurduklarını ifade etmektedirler. Buna karşılık ilgili idarelerin izin ve kontrolleri altında olan milli parklarda yani Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi mesire alanlarımızda piknik yapılması, mangal yakılması mümkündür." diye konuştu. Bolu'nun yeni mesire alanının Gölköy Barajı çevresi olacağını bildiren Vali Ümit, şunları kaydetti: "Gölköy Barajı çevresi, her türlü tedbirlerin alınmasına rağmen gerek yazın gerekse kış mevsiminde, vazgeçilmezliği dolayısıyla kalabalıklara maruz kalmaktadır. Bu da özellikle çevre temizliğini ve güvenliğini tehlikeye düşürmekte. Gölköy Barajı'nın çevresini daha iyi korumak, kontrol altında tutmak, hijyen sürekliliğini sağlamak, aynı zamanda vatandaşlarımızın önemli dinlenme alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla bu projeyi gerçekleştireceğiz."

"En kısa sürede hizmete sunacağız "

Vali Ümit, vatandaşların Gölköy mesire alanını rahatlıkla kullanabileceğini belirterek, "Piknik yapabilecekleri, dinlenebilecekleri, rahat nefes alabilecekleri, çardakları, ocakları ve parklarıyla çok önemli tesis olacak, mühim ihtiyacı karşılayacak." dedi. Mesire alanına yönelik çalışmaların başlatıldığını bildiren Ümit, bu önemli hizmeti en kısa zamanda barajın hijyen şartlarını en üst seviyede temin etmek şartıyla vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini kaydetti. Ümit, "Gölköy Barajı'nın çevresinde oluşturulacak mesire alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı mühendislerimiz tarafından planlanmış, projelendirilmiş ve ihale aşamasına getirilmiştir. Ödeneğini Sayın Bakan Yardımcımız Fatih Metin temin ve tahsis etmiştir. İhale işlemleri ise Valiliğimiz koordinasyonunda DSİ İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır." bilgisini paylaştı. Toplantıda, DSİ 53. Şube Müdürü Kazım Doğru sunum gerçekleştirdi. Vali Ümit, daha sonra mesire alanının yapılacağı 88 dekarlık alanda incelemelerde bulundu.