Yeni Müdür Emrullah Güler personelle bayramlaştı

Haber: Ceylan Beykoz

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan atamalar dahilinde, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara yerine Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler atandı. Bayramdan önce göreve başlayan yeni İl Müdürü Emrullah Güler, bayram sonrasında düzenlenen programda personelle tanışma fırsatı buldu. Müdür Emrullah Güler’in, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeliyle bayramlaşma ve tanışma etkinliği aile havasında gerçekleşti. Düzenlenen programın ardından Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “biz büyük bir aileyiz” mesajı verildi.