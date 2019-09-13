Yeni müdür göreve başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Daha önce de Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı’yı Bölge Müdür Yardımcıları ve İşletme Müdürü karşıladı. Bölge Müdür Yardımcıları ile genel bir değerlendirme toplantısı düzenleyen Şaban Bıyıklı, Bölge Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünce yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında bilgi aldı.

ŞABAN BIYIKLI KİMDİR?

1968 Yılında Zonguldak ili Devrek ilçesinde doğan Şaban Bıyıklı Adatepe köyü İlkokulunu bitirdikten sonra Orta ve Lise eğitimini Devrek İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun oldu.

Bölge Müdürü Şaban Biyikli sırasıyla, 1993-1994 ile 1997-1998 yıllarında Dirgine Orman İşletme Müdürlüğünde Yevmiyeli Mühendis olarak çalıştı. 1994 yılında kısa dönem vatani görevini yaptı. 1995-97 Yıllarında Özel Sektörde girişimci olarak çalıştı ve 1998 yılında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü Dirgine Orman İşletme Şefliğinde göreve başladı. 2001-2003 Aksu Orman İşletme Şefliği, 2003-2008 Yıllarında Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Eğriova Orman İşletme Şefliği görevini yürüttü. 2008-2010 yılları arasında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Gerede Orman İşletme Müdürlüğünde, İki yıl İşletme Müdür Yardımcısı olarak, Bir yıl da İşletme Müdürü olarak görev yaptı. 2011-2017 tarihlerinde Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 11.01.2017 tarihinde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü olarak atandı. Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı evli ve üç çocuk babasıdır.