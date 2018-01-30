Haber: Semih Baykal
Siirt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü iken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 25 Ocak 2018 tarih ve 804 sayılı oluru ile Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine getirilen İzzet Murat 29.Ocak 2018 tarihi itibari ile göreve başladı.
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Yorumlar
Toplam 1 yorum mevcut
Bolulu 7 saat önce yorumlandı
en büyük gerede başka büyük yok değil mi, fehmi bey