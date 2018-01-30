Haber: Semih Baykal

Siirt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü iken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 25 Ocak 2018 tarih ve 804 sayılı oluru ile Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine getirilen İzzet Murat 29.Ocak 2018 tarihi itibari ile göreve başladı.