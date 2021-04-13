Yeni Müftü Bolu’da

Haber: N. Halid Altundal

20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar ile Bolu İl Müftüsü Orhan Genç’in yerine Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu atandı. Yapılan atama sonrası Genç ilimizde, Tahiroğlu ise Osmaniye’de veda ziyaretleri gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün ilimizden ayrılan Orhan Genç’in yerine atanan Ali Rıza Tahiroğlu Bolu Müftülüğü görevine başladı. Tahiroğlu’nu İl Müftülüğüne gelişinde gelişinde Müftü Vekili Eyüp Orhan, Müftü Yardımcısı Ahmet Halıcı ve Şube Müdürleri çiçeklerle karşıladılar.