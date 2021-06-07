Yeni muhtarlar belli oldu

İlimizde 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası muhtar seçildikten sonra hayatını kaybeden muhtarlar yerine seçim yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçimler sonrası yeni muhtarlar belli oldu.

Yeni muhtarlar belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde muhtar seçildikten sonra hayatlarını kaybeden muhtarların yerine yeni muhtarların seçilmesi için ilimiz Merkezinde 2 mahalle ve 2 köyde ara seçim yapıldı. Seçmenler, Alpağutbey, Yenimahalle Mahalleleri, merkeze bağlı Hıdırşeyhler ve Kuzfındık köylerinde yeni muhtarları seçmek için Pazar günü sabah saatlerinde sandık başına gitti. 2 yıl sonra yeniden sandık başına giden vatandaşlar seçime yoğun ilgi gösterdiler.

Yapılan seçim sonrasında Alpağutbey Mahallesinin yeni muhtarı Mustafa Güler, Yenimahalle Mahallesinin yeni muhtarı Hasan Şen, Merkeze bağlı Kuzfındık köyünün yeni muhtarı Bayram Eker ve Hıdırşeyhler köyünün yeni muhtarı Dursun Yıldırım oldu.

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