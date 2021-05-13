Yeni normalleşme adımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle mesaj yayınladı. Salgından olumsuz etkilenenlerin sıkıntılarının giderileceğini açıkladı. Bayram sonrası kontrollü normalleşmenin başlayacağını açıklayan Erdoğan, “Güzel günler bizi bekliyor” dedi.

Yeni normalleşme adımları


Haber: Ceylan Beykoz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında koronavirüs salgınıyla ilgili, “Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk. Ancak daha sonraki aylarda yeni dalgayla tüm dünyayı etkisi altına alan dalganın olumsuzluklarında kaçınılmaz olarak bizde etkilendik. Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayısında milletimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık. Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz” dedi.

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