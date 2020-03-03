Yeni orman yolları yapılacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Göynük Orman İşletme Şefliği ve Hacımahmut Orman İşletme Şefliğinde etüt ve aplikasyonu yapılan 8+400 kilometre yeni orman yolunun ihalesi elektronik ortamda yapıldı. Göynük Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan 137 kodlu yeni yol (3+600 kilometre) yapımı ihalesine 34 kişi katıldı. 218 bin 759 TL yaklaşık maliyetle çıkılan ihalede ihale bedelinin 98 bin 429 TL olarak belirlendiği bildirildi.

Hacımahmut Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan 010 kodlu yeni yol (4+800 kilometre) yapım ihalesine ise 36 kişinin katılım sağladı. 385 bin 442 TL yaklaşık maliyetle çıkılan ihalede ihale bedelinin 168 bin 229 TL olarak sonuçlandığı belirtildi.

Gerçekleştirilen ihaleler sonrası yapılan açıklamada, yapılması planlanan yolların, özellikle riskli olan sahalarda yangına daha hızlı müdahale edilmesinde ve yangının büyümeden söndürülmesinde önemli avantajlar sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca yeni orman yollarının, orman yangınlarıyla mücadelenin yanında, ormanların korunması, sosyal, erozyon kontrol ve ağaçlandırma gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahip olduğu belirtildi.