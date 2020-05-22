Yeni orman yolu çalışmaları devam ediyor

Haber: N. Halid Altundal

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanların her noktasına ulaşım kolaylığı sağlamasının yanı sıra, olası bir yangında erken ve doğru müdahale için önemli role sahip olan orman yollarının 28 kilometrelik program kapsamındaki büyük kısmı gerçekleştirildi.

Göynük Orman İşletme şefliği sınırlarında kalan 137, 139 ve 141 kod nolu yolların 3+0 kilometre, Çubukgölü Orman İşletme şefliği sınırları içerisindeki 119 kod nolu yolun 3+0 kilometre, Hacımahmut Orman İşletme Şefliği sınırlarında kalan 010, 196 kod nolu yolların 5+0 kilometre, Himmetoğlu Orman İşletme şefliği sınırları içerisindeki 302 kod nolu yolun 2+0 kilometre ve Dedeler Orman işletme sınırları içerisinde kalan 201 kod nolu yolun 2+5 kilometrelik kısmı tamamlandı.

Ormanların geleceği için önemi büyük olan orman yollarının, söz konusu alanlardaki yapım çalışmaları en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.