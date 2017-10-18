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18 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Yeni partinin adı ve logosu açıklanıyor

    MHP Bolu İl Başkanlığı görevinden ayrılarak Meral Akşener’in kuracağı yeni oluşama katılan ve destek veren Mehmet Aydın, 25 Ekim tarihinde yeni partinin adının ve logosunun Akşener tarafından açıklanacağı söyledi.

    18 Ekim 2017 Çarşamba 10:27
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    Yeni partinin adı ve logosu açıklanıyor

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Meral Akşener’in liderliğinde kurulacak olan yeni partinin adının ve logosunun 25 Ekim tarihinde büyük bir coşkuyla açıklanacağını beilirten Mehmet Aydın, konu hakkında şunları söyledi; “Bildiğiniz üzere Meral Akşener ve arkadaşları yeni bir oluşum içerisinde ve bu oluşum partileşme sürecinde olup teşkilatlanma,parti programı ve tüzük çalışmaları son safhaya gelmiştir. İlk günden beri bu partinin kurulmasını halkımız istemiş ve şu an  halk desteği ile kurulmaktadır. Bu safhada toplumun bütün kesimini kucaklayan sağcısı solcusu,muhafazakarılaiği,AlevisiSünnisi,LazıÇerkezi,KürtdüTürkü toplumun her kesimini hitap eden partimizin kuruluş aşaması tamamlanmış olup 25 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 10 30 da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezin de partimizin ismi, logosu ,parti programı, tüzük ve kurucular kurulunun açıklanması programı yapılacaktır” dedi.

    Partinin isminin ve logosunun açıklanacağı geniş katılımlı programa katılmak için otobüs kaldırılacağın da açıklayan Mehmet Aydın, “Programa tüm halkımız ve basın mensubu arkadaşlarımız davetlidir.katılmak isteyenler ile ilgili otobüs kaldırılacaktır. Bunun yanında katılmak isteyen tüm basın mensubu arkadaşlarım için ayrıca özel bir araç temin edilecektir” diye konuştu. Diğer yandan Mehmet Aydın ile MHP eski Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’la birlikte yeni parti binasının Bolu il ve merkez ilçe Başkanlığı için yer arama çalışmalarını da sürdürüyor.

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanlığı, Görevinden

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