Yeni pazar alanı ilkbaharda hizmet verecek

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projeleri arasında yer alan, Yenimahalle 2 Nolu Sağlık Ocağı’nın doğusunda bulunan yaklaşık bin 100 metrekarelik alanda, pazar yeri ve açık otopark olarak da kullanılabilecek üzeri kapalı semt pazarı yapımı hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; çelik konstrüksiyon kolonlar yerleştirilmesinin ardından çatı kapandı ve çatı olukları tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve elektrik tesisatının döşenmesi ile devam eden çalışmaların havaların iyi olması durumunda süreceği bildirildi. Önümüzdeki aylarda çalışmaların tamamlanması ile Yeni Mahalle’de Çarşamba günleri kurulan semt pazarı ilkbaharda kapalı alanda hizmet verecek. Esnaf ve mahalle sakinleri projeyi büyük bir memnuniyetle karşılarken Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkürlerini ilettiler.