Haber: BMA
Borazanlar Mahallesi’nde bulunan ve 2 Blok dan oluşan projenin ismi ‘74 Özdemir Sitesi’ olarak belirlendi. Proje ile ilgili bilgiler veren Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar,” Bu inşaatımızın başlamasında katkıları olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. İnşallah kısa sürede bittiğini de göreceğiz. Bu projemizde uygun koşullarda satılık dairemiz vardır. Bilgi için satış ofisimize bekleriz” ifadelerin yer verdi.
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